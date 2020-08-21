Müjde doğal gaz ya da petrol mü? Hangi araştırma gemimiz nerede araştırma yapıyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye’de yeni bir dönem açılacak” dediği müjde ne? Müjde Doğal gaz ya da petrol mü? ‘Mavi Vatan’da petrol ve doğal gaz araması devam ediyor. Fatih, Oruç Reis, Yavuz ve Barbaros araştırmalarını sürdürüyor. Peki hangi araştırma gemimiz nerede çalışmalarını sürdürüyor? Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.İşte harita üzerinde araştırma gemilerimiz…

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" dediği müjde ne? Müjde Doğal gaz ya da petrol mü? 'Mavi Vatan'da petrol ve doğal gaz araması devam ediyor. Fatih, Oruç Reis, Yavuz ve Barbaros araştırmalarını sürdürüyor. Peki hangi araştırma gemimiz nerede çalışmalarını sürdürüyor? Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, A Haber canlı yayınında anlattı.İşte harita üzerinde araştırma gemilerimiz…

A Haber ekipleri gemilerin çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri canlı yayında aktardı.