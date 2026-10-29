Ankara'da kritik Türkiye-Özbekistan zirvesi! Başkan Erdoğan ve Mirziyoyev'den stratejik iş birliği adımı: Yeni anlaşmalar imzalanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. İki liderin görüşmesinin ardından Türkiye ile Özbekistan arasında varılan anlaşmalar için imza töreni düzenlendi. Yeni anlaşmalarla ticaret, ulaştırma, enerji, eğitim, sağlık ve kültür başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ankara'daki temaslar, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesi ve Türk dünyasında ekonomik ve siyasi iş birliğinin derinleştirilmesi açısından önem taşıyor.