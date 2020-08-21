Gözler Başkan Erdoğan'da! O müjde bugün açıklanıyor...

Necmi Ertekin-Kayseri: "Cumhurbaşkanımızın açıklayacağı müjde Çin ile yüksek meblağlarda yapılacak olan bir swap anlaşması olabilir. Böyle bir anlaşma piyasaları rahatlatacağı gibi Türkiye'ye de vites yükseltir. Ayrıca Çin'in ticareti için Akdeniz'de bir limana ihtiyacı var. Bu müjde bir liman anlaşması da olabilir. Böyle bir anlaşmada Türkiye'yi ticaretin merkezi haline getirir. Çin şuanda Yunanistan'ın bir limanını kullanıyor. Ancak ABD ve AB bu durumdan rahatsız ve Yunanistan'a Çin'i limanlarından çıkarması için baskı yapıyor. O yüzden Çin yönünü Türkiye'ye çevirdi. Verilecek müjde bence bu iki madde."

Fatih Deniz-Gaziantep: "Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomiyle ilgili bir müjde verecek. Açıklayacağı konunun ülkemizin geleceğiyle ilgili büyük gelişmelere sahne olacağını düşünüyorum."

Sedat Özgür- Eskişehir: "Öncelikle şunu söylemek gerekir ki; böyle bir ifadenin Türkiye'nin en yetkili, en yukarısında olan bir isim tarafından ifade edilmiş olması hakikaten bu müjdenin büyük bir müjde olduğu, önemli ve Türkiye için büyük bir adım olduğu şeklinde yorumlanabilir. Son zamanlarda konuşulan, özellikle yine enerji alanı ile ilgili, doğal gaz kaynaklarıyla ilgili veya petrol ile ilgili bir müjde olmasına bekliyorum.