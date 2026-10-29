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Şehit polis memuru Tayfun Akalan için cenaze töreni
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şehit polis memuru Tayfun Akalan için cenaze töreni

Van’ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Tayfun Akalan için Van İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

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