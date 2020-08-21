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Dünya müjdeyi bekliyor! 83 milyonun gözü Dolmabahçe'de! Başkan Erdoğan'ın müjdesi ile ilgili canlı yayında flaş açıklama

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Giriş: 21.08.2020 10:00
Güncelleme:21.08.2020 10:06
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün açıklayacağı müjde ne olacak? 83 milyon ve tüm dünyanın gözü saat 15.00’da yapılacak olan açıklamada.Türkiye’de yeni dönemi başlatacak müjde petrol ya da doğal gaz mı? Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde ne olacak? 83 milyon ve tüm dünyanın gözü saat 15.00'da yapılacak olan açıklamada.Türkiye'de yeni dönemi başlatacak müjde petrol ya da doğal gaz mı? Terör ve güvenlik uzmanı Çoşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

YABANCI AJANSLARA BAZI HABERLER DÜŞTÜ

Başbuğ, "Eksen değişikliğinden söz ediyoruz. Dolayısıyla eksen değişikliği deyince Türkiye'nin kaderini değiştirecek ve önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi çok farklı noktalara getirecek ne olabilir tartışıldı. Ben enerji konusuna daha çok odaklandım olsa olsa bu bir doğal gaz ya da petrol bir yeraltı kaynağının keşfedildi diye adlandırmayı doğru buldum. Son saatlerde yabancı ajanslara da bazı haberler düştü. Onların verdiği hatta rakamlara kadar 800 milyar metreküp gibi haberler var ve bölgeler konuşulmaya başlandı." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın müjdesi ne olabilir? Covid-19 aşısı mı? Doğal gaz mı? Petrol mü? İşte vatandaşların müjde tahminleri... BAŞKAN ERDOĞAN'IN MÜJDESİ NE OLABİLİR? COVİD-19 AŞISI MI? DOĞAL GAZ MI? PETROL MÜ? İŞTE VATANDAŞLARIN 'MÜJDE' TAHMİNLERİ...
Gözler Başkan Erdoğanda! O müjde bugün açıklanıyor... GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA! O MÜJDE BUGÜN AÇIKLANIYOR...

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