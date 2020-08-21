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Fatih - Kanuni - Yavuz ve Barbaros sondaj gemilerimiz nerede araştırma yapıyor? Son dakika gelişmeleri canlı yayında aktardılar
Son dakika haberi... Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros sondaj gemilerimizin araştırma çalışmaları devam ediyor. Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeye çevrilmişken sondaj gemilerimizin nerede olduğu merak konusu oldu. A Haber ekipleri gemilerin çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Son dakika haberi... Fatih, Kanuni, Yavuz ve Barbaros sondaj gemilerimizin araştırma çalışmaları devam ediyor. Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjdeye çevrilmişken sondaj gemilerimizin nerede olduğu merak konusu oldu. A Haber ekipleri gemilerin çalışmalarıyla ilgili son gelişmeleri canlı yayında aktardı.