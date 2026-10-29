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Göreme Açık Hava Müzesi’nde peri bacası çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Göreme Açık Hava Müzesi’nde peri bacası çöktü! Ekipler bölgeye sevk edildi

Nevşehir’in Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi’nde bir peri bacasında kısmi çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökmenin nedenine ilişkin inceleme başlatılırken Kapadokya Alan Başkanlığı, çevredeki diğer peri bacalarının zarar görmemesi için temizlik çalışmalarında iş makinesi kullanılmayacağını açıkladı. Olayda can kaybı ve yaralanma olup olmadığına ilişkin kesin bilgi henüz paylaşılmadı.

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