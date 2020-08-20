Erdoğan Cuma günü saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan cuma günü ne açıklayacak? Sorularının ceavapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar yarın saat 15:00'te Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi. Dün katıldığı açılış programında Cuma günü müjde vereceğini açıklayan Erdoğan'ın saat kaçta açıklama yapacağı merak ediliyordu. Peki, Erdoğan Cuma günü saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan cuma günü ne açıklayacak? Büyük müjde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı 'Cuma günü tüm milletimize müjde vereceğim' açıklaması sonrası tüm Türkiye'nin dikkati bu açıklamaya yöneldi.

Cumhurbaşkanının dün yaptığı açıklaması sonrası, "Erdoğan Cuma günü ne açıklayacak" sorusu Türkiye'nin gündemine oturdu. "Erdoğan müjdeyi saat kaçta ve nerede açıklayacak" sorusu da yanıt bulmuş oldu.