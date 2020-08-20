Son dakika: Erdoğan Cuma günü saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan cuma günü ne açıklayacak? Büyük müjde...
Erdoğan Cuma günü saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan'ın katıldığı açılışta cuma günü vereceği müjde gündemin ilk sırasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Erdoğan'ın cuma günü vereceği müjdeli habere kilitlendi. Yapılan son dakika açıklamasına göre Erdoğan'ın açıklama yapacağı saat belli oldu. Peki, Erdoğan Cuma günü saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan cuma günü ne açıklayacak? Büyük müjde...
Erdoğan Cuma günü saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan cuma günü ne açıklayacak? Sorularının ceavapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar yarın saat 15:00'te Başkan Erdoğan'ın vereceği müjdeye kilitlendi. Dün katıldığı açılış programında Cuma günü müjde vereceğini açıklayan Erdoğan'ın saat kaçta açıklama yapacağı merak ediliyordu. Peki, Erdoğan Cuma günü saat kaçta açıklama yapacak? Başkan Erdoğan cuma günü ne açıklayacak? Büyük müjde...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yaptığı 'Cuma günü tüm milletimize müjde vereceğim' açıklaması sonrası tüm Türkiye'nin dikkati bu açıklamaya yöneldi.
Cumhurbaşkanının dün yaptığı açıklaması sonrası, "Erdoğan Cuma günü ne açıklayacak" sorusu Türkiye'nin gündemine oturdu. "Erdoğan müjdeyi saat kaçta ve nerede açıklayacak" sorusu da yanıt bulmuş oldu.
ERDOĞAN MÜJDEYİ NEREDE VE SAAT KAÇTA AÇIKLAYACAK?
Gelen son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın saat 15.00'te İstanbul'da Türkiye'nin beklediği müjdeyi açıklayacak.
ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma günü açıklayacağını söylediği müjde için, "İnşallah Cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Şu anda bu müjdenin hayalleri rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.