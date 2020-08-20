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Başkan Erdoğan’ın müjdesi ne olabilir? Covid-19 aşısı mı? Doğal gaz mı? Petrol mü? İşte vatandaşların 'müjde' tahminleri...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli güneş fabrikasının açılış töreninde Cuma günü bir müjde vereceğini açıkladı. Peki Başkan Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjde ne olabilir? A Haber ekipleri bu soruyu vatandaşlara sordu. İşte vatandaşların 'müjde' tahminleri…
Giriş Tarihi: 20.08.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 13:20
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