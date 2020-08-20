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Başkan Erdoğan’ın müjdesi ne olabilir? Covid-19 aşısı mı? Doğal gaz mı? Petrol mü? İşte vatandaşların 'müjde' tahminleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli güneş fabrikasının açılış töreninde Cuma günü bir müjde vereceğini açıkladı. Peki Başkan Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjde ne olabilir? A Haber ekipleri bu soruyu vatandaşlara sordu. İşte vatandaşların 'müjde' tahminleri…

Giriş Tarihi: 20.08.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 13:20
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Başkan Erdoğan’ın müjdesi ne olabilir? Covid-19 aşısı mı? Doğal gaz mı? Petrol mü? İşte vatandaşların 'müjde' tahminleri...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yerli ve milli güneş fabrikasının açılış töreninde Cuma günü bir müjde vereceğini açıkladı. Peki Başkan Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjde ne olabilir? A Haber ekipleri bu soruyu vatandaşlara sordu.

İşte vatandaşların 'müjde' tahminleri…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Erdoğan’ın müjdesi ne olabilir? Covid-19 aşısı mı? Doğal gaz mı? Petrol mü? İşte vatandaşların 'müjde' tahminleri...

*Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği müjde Covid-19 ile ilgili olabilir.

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Başkan Erdoğan’ın müjdesi ne olabilir? Covid-19 aşısı mı? Doğal gaz mı? Petrol mü? İşte vatandaşların 'müjde' tahminleri...

*Şu anda bütün dünyanın başına dert olmuş bir hastalık var Covid-19 ben bununla ilgili bir gelişme olduğunu düşünüyorum.

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Başkan Erdoğan’ın müjdesi ne olabilir? Covid-19 aşısı mı? Doğal gaz mı? Petrol mü? İşte vatandaşların 'müjde' tahminleri...

*Doğal gaz. Çünkü Yunanistan ile olan gerilimden dolayı ben oraya endeksliyorum olayı. O daha önemli diyorum bizim için.

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Başkan Erdoğan’ın müjdesi ne olabilir? Covid-19 aşısı mı? Doğal gaz mı? Petrol mü? İşte vatandaşların 'müjde' tahminleri...

*Akdeniz'de sondaj çalışmaları var. Ülkemizde güzel şeyler oluyor. Petrol olabilir.