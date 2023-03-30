Muharrem İnce'nin adaylık kararı CHP medyasını kızdırdı! Suratlarındaki ifade her şeyi anlattı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Adaylıktan çekiliyorum" çıkışı CHP medyasını kızdırdı. Yapılan açıklama sonrası TELE 1 yayınında Merdan Yanardağ İnce için "Şişirilmiş" ifadesini kullanırken Umarız ayakları yere basar ve seçim tarihi yaklaşınca çekilir. Çekilmek onun için en isabetli şey yoksa siyasi bir intihara doğru gidiyor” ifadelerini kullandı. Diğer yandan İnce'yi canlı yayına konuk olarak alan Ece Üner'in yüzündeki ifade dikkat çekerken "Sokağa çıkamayacak kadar riski göze almanızda motivasyonunuz ne" sorusu tepki topladı. İşte detaylar...