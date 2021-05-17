Muharrem İnce partisini kurdu | Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi adı altında yeni bir parti kuran Muharrem İnce'nin yeni partisinin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi. Muharrem İnce, oy birliğiyle partinin genel başkanı seçilirken, Hakkı Akalın partinin genel sekreteri oldu. Özcan Özel ve Mehmet Ali Çelebi de Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.