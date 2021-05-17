17 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muharrem İnce partisini kurdu | Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi

Muharrem İnce partisini kurdu | Memleket Partisi'nin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2021 16:27
Güncelleme:17.05.2021 16:39
CHP'den ayrılarak Memleket Partisi adı altında yeni bir parti kuran Muharrem İnce'nin yeni partisinin kuruluş dilekçesi bakanlığa verildi. Muharrem İnce, oy birliğiyle partinin genel başkanı seçilirken, Hakkı Akalın partinin genel sekreteri oldu. Özcan Özel ve Mehmet Ali Çelebi de Memleket Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev aldı.
Muharrem İnce partisini kurdu
Muharrem İnce partisini kurdu
Bakan Akar: 1070 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: 1070 terörist etkisiz hale getirildi
Yerli aşı ve yerli ilaç ne zaman uygulamaya geçecek?
Yerli aşı ve yerli ilaç ne zaman uygulamaya geçecek?
Doğu Akdeniz’de 1,5 ton esrar ele geçirildi
Doğu Akdeniz’de 1,5 ton esrar ele geçirildi
Yerli aşıda flaş karar!
Yerli aşıda flaş karar!
Rusya ile turizm diplomasisi
Rusya ile turizm diplomasisi
İnce cephesinde kritik gün! İşte A Takımı...
İnce cephesinde kritik gün! İşte A Takımı...
HDP ile kirli bakanlık pazarlığı
HDP ile kirli bakanlık pazarlığı
Ümit Özdağ'dan Millet İttifakı'na sert sözler
Ümit Özdağ'dan Millet İttifakı'na sert sözler
Akkuyu NGS Türkiye'nin en büyük iş kapısı oldu
Akkuyu NGS Türkiye'nin en büyük iş kapısı oldu
Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor
Netanyahu hükümeti çocukları öldürüyor
Başkan Erdoğan Papa ile görüştü
Başkan Erdoğan Papa ile görüştü
Daha Fazla Video Göster