12 Temmuz 2023, Çarşamba
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Muhalefette seçim pazarlıkları başladı! İP CHP’nin elindeki belediyeleri istiyor
CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlere yönelik pazarlıklar hızlandı. İYİ Parti, büyükşehirlerin önemli bir kısmında CHP'den fedakarlık bekliyor. CHP ise "11 büyükşehir belediye başkanlığını neden İYİ Parti’ye verelim" diyor. Eğer anlaşma olmazsa İstanbul, Ankara'da İYİ Parti, CHP'ye destek vermeyecek. İşte Ankara kulislerinde konuşulanlar...