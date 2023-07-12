12 Temmuz 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefette seçim pazarlıkları başladı! İP CHP’nin elindeki belediyeleri istiyor

Muhalefette seçim pazarlıkları başladı! İP CHP’nin elindeki belediyeleri istiyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.07.2023 09:02
CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimlere yönelik pazarlıklar hızlandı. İYİ Parti, büyükşehirlerin önemli bir kısmında CHP'den fedakarlık bekliyor. CHP ise "11 büyükşehir belediye başkanlığını neden İYİ Parti’ye verelim" diyor. Eğer anlaşma olmazsa İstanbul, Ankara'da İYİ Parti, CHP'ye destek vermeyecek. İşte Ankara kulislerinde konuşulanlar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Depremin izleri uydu görüntülerine yansıdı!
Depremin izleri uydu görüntülerine yansıdı!
Zirvenin güvenliği Türkiye’den...
Zirvenin güvenliği Türkiye'den...
CHP hesap günü! Parti merkezinde konuşacak
CHP hesap günü! Parti merkezinde konuşacak
Fondaştan bomba iddia! Aday olma dedim...
Fondaştan bomba iddia! "Aday olma dedim..."
NATO Zirvesi’nde 2. gün
NATO Zirvesi’nde 2. gün
CHP’nin elindeki belediyeleri istiyor!
CHP’nin elindeki belediyeleri istiyor!
Kaç köy evi yapılacak?
Kaç köy evi yapılacak?
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Kavurucu sıcaklar geliyor!
İstenen ceza belli oldu
İstenen ceza belli oldu
NATO Zirvesi’nde 2. gün
NATO Zirvesi'nde 2. gün
Kılıçdaroğlu’na AK Parti’den yanıt
Kılıçdaroğlu’na AK Parti’den yanıt
Başkan Erdoğan: Yeni süreç başlıyor
Başkan Erdoğan: Yeni süreç başlıyor
Daha Fazla Video Göster