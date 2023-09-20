20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Muhalefette ifşa tartışması! Meral Akşener’in konuşması CHP’yi rahatsız etti

Muhalefette ifşa tartışması! Meral Akşener’in konuşması CHP’yi rahatsız etti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2023 11:43
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifaka kapıyı sıkı sıkıya  kapatması ile ilgili CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den "Aklımızı başımıza almalıyız" uyarısı geldi. İYİ Parti liderinin 6’lı masada yaşananları ifşa etmesi de CHP cephesinde tepki ile karşılandı. Akşener'in eski başdanışmanı Aytun Çıray da “Milleti Allah korumuş. Bunlar devlet sırrı koruyamazlarmış'' açıklamasında bulundu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Muhalefette ifşa tartışması!
Muhalefette ifşa tartışması!
Başkan Erdoğan Miçotakis’i kabul edecek
Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul edecek
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
İşte Ermeni güçlerine dağıtılan o bildiri
İşte Ermeni güçlerine dağıtılan o bildiri
İBB yan yattı! Yolcu sigortası...
İBB yan yattı! Yolcu sigortası...
A Haber Azerbaycan’da
A Haber Azerbaycan'da
CHP’de kongre tarihi belli oldu!
CHP’de kongre tarihi belli oldu!
İstanbul’da zehir taciri avı! 180 milyon liralık...
İstanbul'da zehir taciri avı! 180 milyon liralık...
Açılışa gün sayıyor! Tam 500 yataklı
Açılışa gün sayıyor! Tam 500 yataklı
4 soruda Karabağ sorunu
4 soruda Karabağ sorunu
Türkiye ve İsrail arasında yeni dönem!
Türkiye ve İsrail arasında yeni dönem!
Hak yolumuzda bize destek veriyor
"Hak yolumuzda bize destek veriyor"
Daha Fazla Video Göster