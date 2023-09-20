Muhalefette ifşa tartışması! Meral Akşener’in konuşması CHP’yi rahatsız etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ittifaka kapıyı sıkı sıkıya kapatması ile ilgili CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den "Aklımızı başımıza almalıyız" uyarısı geldi. İYİ Parti liderinin 6’lı masada yaşananları ifşa etmesi de CHP cephesinde tepki ile karşılandı. Akşener'in eski başdanışmanı Aytun Çıray da “Milleti Allah korumuş. Bunlar devlet sırrı koruyamazlarmış'' açıklamasında bulundu.

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