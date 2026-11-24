Devlet Bahçeli'den TBMM'de kritik mesajlar! Yolsuzlukla mücadele, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vurgusu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Öğretmenler Günü'nü kutlayan Bahçeli, gençlere çağrıda bulunurken orta sınıfın korunması, refahın tabana yayılması ve yolsuzlukla mücadeleye ilişkin mesajlar verdi. Terörsüz Türkiye'nin bir devlet politikası olduğunu vurgulayan Bahçeli, sürecin ikinci eşiğinin Terörsüz Bölge olduğunu belirterek millî birlik ve kardeşliğe dikkat çekti.