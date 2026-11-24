Cami çevresindeki park kavgasında tutuklanan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Kocaeli'de namaz kılmak için camiye gelen vatandaşla park yeri nedeniyle kavga eden ve boğazına sarılarak tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan F.K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu belirten şüpheli, vatandaştan özür dilediğini söyledi. F.K., “İnsanların ibadetini yapmasıyla herhangi bir problemim olması mümkün değildir” dedi.