MHP lideri Bahçeli iki aşamalı yol haritasını açıkladı! Önce Terörsüz Türkiye, ardından Terörsüz Bölge

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefinin bir devlet politikası olduğunu vurgulayarak birlik ve kardeşlik mesajı verdi. Sürecin ilk eşiğinin millî birlik ve beraberliği güçlendirmek, ikinci eşiğinin ise Terörsüz Bölge'yi inşa etmek olduğunu belirten Bahçeli, terör örgütünün bölgedeki alanları boşaltmasının, bunların tespit ve teyit edilmesinin önemine dikkat çekti. Bahçeli, "Biz hep beraber Türkiye'yiz, hep birlikte Türk milletiyiz" dedi.