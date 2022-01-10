10 Ocak 2022, Pazartesi
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Muhalefetin 'Semra Güzel' sessizliği! HDP'li vekil terör kampında
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı. Muhalefet "HDP'yi şeytanlaştırıyorlar" diyerek kalkan olmuştu. Kılıçdaroğlu "HDP terör örgütü değildir, düşman ilan edilemez" demişti. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Hukukçu Avukat Serdar Öktem ve Siyaset Bilimci Onur Erim, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.