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Muhalefetin 'Semra Güzel' sessizliği! HDP'li vekil terör kampında

A Haber
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Giriş: 10.01.2022 13:07
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıktı. Muhalefet "HDP'yi şeytanlaştırıyorlar" diyerek kalkan olmuştu. Kılıçdaroğlu "HDP terör örgütü değildir, düşman ilan edilemez" demişti. TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Hukukçu Avukat Serdar Öktem ve Siyaset Bilimci Onur Erim, konuyla ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
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