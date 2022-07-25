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Muhalefetin körüklediği ırkçılık büyüyor! İspanyol gazeteci Arap zannedilerek darbedildi

A Haber
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Giriş: 25.07.2022 08:45
Muhalefetin ektiği ırkçılık tohumlarının son kurbanı bir İspanyol gazeteci oldu. İstanbul'da eşi ile birlikte darbedilen gazeteci Lluís Miquel Hurtado, Arap zannedildiği için şiddete maruz kaldığını açıkladı. Yaşadığı vahşeti sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Hurtado, ırkçılığın hükümet üzerine yük olması için muhalefetin dili ile inşa edildiğini vurguladı.
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