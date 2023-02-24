24 Şubat 2023, Cuma
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Muhalefetin 'Deprem bölgesinde asker yok' yalanı da patladı! 89 dakika sonra kışladan çıktılar
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası, muhalefet partileri "Devlet yok, asker afet bölgesine inmedi" yalanını ortaya atmıştı. İlk andan itibaren sahada olan Mehmetçik'i hedef alanları utandıracak görüntüler ortaya çıktı. Malatya'da çekilen görüntülerde, askerlerin felaketten 89 dakika sonra kışladan çıktığı ve depremzedelere yardım ettiği görüldü.