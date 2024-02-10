Muhalefet cephesinde neler oluyor? DEM’den şantaj mı, yeni bir plan mı?

DEM Parti ile CHP arasındaki adaylık krizi aşılamadı.. Yerel seçimlere kendi adayları ile katılmayı planlayan DEM Parti birçok il ve ilçede adaylarını açıkladı, onlardan biri de merakla beklenen İstanbul'du. DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'nin ismini açıkladı. DEM Parti adaylarını açıklamadan hemen önce ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ittifak çıkışı geldi. CHP hala seçimlerde iş birliği konusunda umutlu.

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