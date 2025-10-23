MSB: TSK Gazze için her türlü göreve hazır!

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bilgilendirme toplantısı sonrasında açıklama yapıldı. Açıklamada TSK'nın Gazze için her türlü görevi üstlenmeye hazır olduğunu vurgulanırken Gazze için bir uluslararası istikrar gücünün kurulacağı vurgulandı. Öte yandan Eurofighter tedariki için çalışmaların sürdüğü kaydedilirken "İngiltere ile olumlu adım atıldı" denildi. Ayrıca SDG'nin entegrasyonun kritik önemde olduğunun vurgulandığı açıklamada SDG'nin entegrasyona uymalı gerektiğinin altı çizildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN