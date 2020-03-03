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03.03.2020

MSB son dakika haberi olarak duyurdu! İdlib'de Esad rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürüldü |Video

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında Rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." açıklamasını yaptı.

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