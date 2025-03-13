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MSB: Şara ile YPG anlaşmasına takipteyiz

MSB: Şara ile YPG anlaşmasına takipteyiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.03.2025 12:13
Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. MSB kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin “Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte” dedi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.
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MSB: Şara ile YPG anlaşmasına takipteyiz
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