MSB: Şara ile YPG anlaşmasına takipteyiz

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. MSB kaynakları, yeni Suriye yönetimi ile terör örgütü SDG arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin “Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte” dedi. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu detayları aktardı.

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