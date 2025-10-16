MSB kaynakları: SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu kritik

16 Ekim 2025, Perşembe

Giriş: 16.10.2025 12:11
Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. MSB, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunun kritik olduğuna vurgu yaparken; "Suriye'deki süreci yakından takip ediyoruz." denildi. Ankara'da yapılan temasta da Suriye içinde atılacak adımların görüşüldüğü ifade edildi. Gazze'ye gidecek Görev Gücü ile ilgili de açıklama yapılırken, "TSK barışın tesisi için görev üstlenmeye hazır." denildi. Toplantıda ayrıca İngiltere'den 12 adet C-130J uçağının alınacağı açıklandı.
