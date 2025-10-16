16 Ekim 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
MSB kaynakları: SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonu kritik
Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı yapıldı. MSB, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonunun kritik olduğuna vurgu yaparken; "Suriye'deki süreci yakından takip ediyoruz." denildi. Ankara'da yapılan temasta da Suriye içinde atılacak adımların görüşüldüğü ifade edildi. Gazze'ye gidecek Görev Gücü ile ilgili de açıklama yapılırken, "TSK barışın tesisi için görev üstlenmeye hazır." denildi. Toplantıda ayrıca İngiltere'den 12 adet C-130J uçağının alınacağı açıklandı.