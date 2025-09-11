MSB: İsrail’in Katar saldırısı alçakça

MSB, terör devleti İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırıya ilişkin, "İsrail, Katar'a düzenlediği alçakça saldırı ile bölgedeki hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisini daha eklemiştir. Saldırı karşısında tüm imkanlarımızla Katar'ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz. İsrail'in terörizmi devlet politikası haline getirdiği gözler önüne serilmiştir" ifadelerine yer verdi.

