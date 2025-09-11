11 Eylül 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları MSB: İsrail'in Katar saldırısı alçakça
MSB: İsrail’in Katar saldırısı alçakça

MSB: İsrail'in Katar saldırısı alçakça

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2025 12:11
MSB, terör devleti İsrail'in Katar'da Hamas müzakere heyetini hedef aldığı saldırıya ilişkin, "İsrail, Katar'a düzenlediği alçakça saldırı ile bölgedeki hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisini daha eklemiştir. Saldırı karşısında tüm imkanlarımızla Katar'ın yanında olduğumuzun altını çiziyoruz. İsrail'in terörizmi devlet politikası haline getirdiği gözler önüne serilmiştir" ifadelerine yer verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
MSB: İsrail’in Katar saldırısı alçakça
CHP’nin İstanbul İl Kongresi iptal talebine ret
CHP’nin İstanbul İl Kongresi iptal talebine ret
CHP’de 15 Eylül senaryoları
CHP’de 15 Eylül senaryoları
Can Holding yöneticileri neyle suçlanıyor?
Can Holding yöneticileri neyle suçlanıyor?
İsrail’in Katar saldırısı alçakça
"İsrail'in Katar saldırısı alçakça"
15-18 yaş ceza yeniden değerlendirilmeli
"15-18 yaş ceza yeniden değerlendirilmeli"
KKTC’de Akdeniz Fırtınası Tatbikatı
KKTC’de Akdeniz Fırtınası Tatbikatı
Can Holding’e neden operasyon yapıldı?
Can Holding’e neden operasyon yapıldı?
TMSF heyeti Can Holding’e geldi
TMSF heyeti Can Holding'e geldi
Holding sahipleri ve Kenan Tekdağ’a gözaltı kararı
Holding sahipleri ve Kenan Tekdağ’a gözaltı kararı
İlk çelik modüler yüksek katlı bina!
İlk çelik modüler yüksek katlı bina!
Can Holding’e operasyon: 4 kişi gözaltında
Can Holding’e operasyon: 4 kişi gözaltında
Hayvanlarını kurtarmak için alevlerin arasına girdi
Hayvanlarını kurtarmak için alevlerin arasına girdi
Daha Fazla Video Göster