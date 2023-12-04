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Videolar Gündem Videoları MOSSAD’ın Türkiye’de suikast planı mı var? Çarpıcı sözler: Racon kesme değil... İstihbarat savaşları başlayacak! Senin uzantılarının da başı kesilir

MOSSAD’ın Türkiye’de suikast planı mı var? Çarpıcı sözler: Racon kesme değil... İstihbarat savaşları başlayacak! Senin uzantılarının da başı kesilir

A Haber
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Giriş: 04.12.2023 23:20
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı yapıldı. "Türkiye’de yasa dışı faaliyetlerin ciddi sonuçları olur" ifadeleri kullanıldı. Bu açıklama ne anlama geliyor? Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi.
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