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MOSSAD’ın bombalı tuzağına MİT darbesi

MOSSAD’ın bombalı tuzağına MİT darbesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.05.2025 08:59
Lübnan'da iki farklı saldırıda çağrı cihazları ve telsizlerin patlamasından, binlerce kişinin yaralanması ve en az 37 kişinin ölmesinden sonra MİT tarafından İsrail'in istihbarat servisi olan Mossad'a büyük darbe indirildiği ortaya çıktı. Mossad'ın geçtiğimiz yıl Lübnan'da gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırılarında kullandığı aynı marka ve model çağrı cihazı dolusu kargonun, İstanbul Havalimanı'nda MİT'in radarına takıldığı öğrenildi.
Mossadın bombalı tuzağı MİTin radarına takıldı! İşte nefes kesen operasyonun perde arkası MOSSAD'IN BOMBALI TUZAĞI MİT'İN RADARINA TAKILDI! İŞTE NEFES KESEN OPERASYONUN PERDE ARKASI

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MOSSAD’ın bombalı tuzağına MİT darbesi
MOSSAD’ın bombalı tuzağına MİT darbesi
MOSSAD’ın bombalı tuzağına MİT darbesi
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