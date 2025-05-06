MOSSAD’ın bombalı tuzağına MİT darbesi

Lübnan'da iki farklı saldırıda çağrı cihazları ve telsizlerin patlamasından, binlerce kişinin yaralanması ve en az 37 kişinin ölmesinden sonra MİT tarafından İsrail'in istihbarat servisi olan Mossad'a büyük darbe indirildiği ortaya çıktı. Mossad'ın geçtiğimiz yıl Lübnan'da gerçekleştirdiği çağrı cihazı saldırılarında kullandığı aynı marka ve model çağrı cihazı dolusu kargonun, İstanbul Havalimanı'nda MİT'in radarına takıldığı öğrenildi.

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