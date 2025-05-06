Mossad’ın bombalı tuzağı MİT’in radarına takıldı! İşte nefes kesen operasyonun perde arkası

BİN 300 ADET ÇAĞRI CİHAZI 710 ADET ŞARJ ALETİ VE BATARYA



Yapılan incelemelerde bin 300 adet, 26 koli Gold Apollo 924 R3 GP Model 450-470 MHz çağrı cihazı ve buna bağlı şarj kablosu, 710 adet Desktop Charger BC-144N ibareli masaüstü telsiz şarj aleti ve bu alete ait kablolar ve batarya ele bulundu. Kargo içeriğinde ayrıca konşimentoda geçerli ürün olan 144 adet Mini Hand Blender marka el blenderi, 8 adet Ağ çoklayıcı (Port) ve bu cihaza ait kablolar, 4 adet Ağ Cihazı ve bu cihaza ait kablolar, 3 adet kamera kayıt cihazı ve bu cihaza ait kablolar, 1 adet havalı kablo sıkıştırma makinesi ve bu cihaza ait ayak pedalı olduğu tespit edildi.