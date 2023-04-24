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Moskova'da 4'lü Suriye zirvesi! Bakan Akar: Toplantının yarın Moskova'da icra edilmesi planlanıyor

A Haber
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Giriş: 24.04.2023 09:11
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye - Rusya - Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının yarın Moskova'da gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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