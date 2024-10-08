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MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK/YPJ’nin sözde sorumlusu Hezal Belge etkisiz hale getirildi

MİT’ten Suriye’de nokta operasyon! PKK/YPJ’nin sözde sorumlusu Hezal Belge etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 10:06
MİT, Türkiye'de canlı bomba saldırısı planladığı tespit edilen terör örgütü PKK/YPJ'nin sözde sorumlularından Hezal Belge'yi, Suriye'nin Amude bölgesinde etkisiz hale getirdi
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