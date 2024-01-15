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MİT'ten Metina'da nokta operasyon! PKK'nın sözde sorumlusu Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen etkisiz hale getirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.01.2024 10:15
MİT, 9 askerin şehit edildiği Irak'ın Metina bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla, terör örgütünün sözde sorumlularından Peyman Bagok kod adlı Hülya Mercen'i etkisiz hale getirdi.
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