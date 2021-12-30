30 Aralık 2021, Perşembe
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Mit ve Emniyet'ten ortak operasyon! Ankara'da DEAŞ üyesi 30 şüpheliden 23'ü yakalandı
Ankara'da MİT ve Emniyet’in ortak çalışması sonucunda DEAŞ terör örgütü üyesi 30 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda tamamı yabancı uyruklu olan şüphelilerden 23'ü yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.