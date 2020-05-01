MİT şehitlerinin ifşasında yeni ayrıntı

Libya'da şehit düşen MİT görevlilerinin deşifre edilmesi ile ilgili soruşturmada çarpıcı bir detay ortaya çıktı. MİT görevlilerinin kimliklerini deşifre eden ilk isimlerden olan Murat Ağırel'in, görevlilerin kimliklerini deşifre ettiği gün uluslararası bir ajansın Türkiye ofisi ile 15 dakikalık sır bir görüşme gerçekleştirdiği tespit edildi.

'Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı' haberinde MİT mensubu şehidi ve ailesini deşifre ettikleri nedeniyle tutuklanan Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. 1'i firari, 6'sı tutuklu 8 şüpheli hakkında kamu davası açıldı. Soruşturma kapsamında firari olan Birgün Gazetesi'nde yazarlık yapan ve Artı TV'de program yapan Erk Acarer'le ilgili önemli bir gelişme yaşandı.





MİT KANUNUNA MUHALEFET ETTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Acarer hakkında MİT kanununun 27'ci maddesine muhalefet ettiği gerekçesiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Talebi inceleyen Sulh Ceza Hakimliği Acarer hakkında yakalama kararı çıkarttı.



4 AYRI YAKALAMA KARARI

Acarer hakkında, 'Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek' 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlarından yargılandığı 3 ayrı mahkeme tarafından hâlihazırda yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Acarer'in MİT şehidi ve ailesinin deşifre edilmesiyle ilgili davada verilen son yakalama kararı ile bu sayı 4 oldu.





SOSYAL MEDYADAN DEŞİFRE ETTİ

Erk Acarer'in sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 22 Şubat 2020 tarihinde şehit MİT görevlilerinin deşifre edilmesine yönelik gerçekleştirdiği eylemlerden ötürü soruşturma kapsamında şüpheli yapıldığı öğrenildi. Birgün Gazetesi yazarı Erk Acarer'in 7 Nisan 2017 tarihinde yurt dışına çıkış yaptığı ve bir daha geri dönmediği ve Almanya'da firari bir durumda bulunduğu öğrenildi.