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MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Irak'ta kritik temaslar

ahaber.com.tr
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Giriş: 23.01.2024 13:48
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'a önemli bir ziyarette bulundu. Burada bir dizi temasta bulunan Kalın, Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile de bir araya geldi. Görüşmenin gündemi, terörle mücadeleydi..
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Irak’ta kritik temaslar
Irak'ta kritik temaslar
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