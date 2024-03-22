22 Mart 2024, Cuma
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MİT 2024 yılında 20 sözde üst düzey yöneticiyi etkisiz hale getirdi
Milli İstihbarat Teşkilatı Suriye Kamışlı'da nokta operasyon gerçekleştirdi. Terörden arananlar listesinde yeşil kategoride bulunan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Halil Tekin etkisiz hale getirildi. MİT ve Milli Savunma Bakanlığı son dönemde sınır ötesi operasyonlarda etkili sonuçlar aldı ve 20 sözde üst düzey yöneticiyi etkisiz hale getirdi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara’dan aktardı.