Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor

Türkiye, Gazze diplomasisini sürdürürken; önemli bir ismi ağırlayacak. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 4 Eylül'de Ankara'ya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sisi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde resmi törenle karşılayacak. Ziyaretin başlıca gündemini "Gazze" oluşturacak. Sisi'nin bu ziyareti ise Türkiye ve Mısır için ilk olma özelliği taşıyor.

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