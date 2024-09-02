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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor

İslim İstanbullu
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Giriş: 02.09.2024 09:10
Türkiye, Gazze diplomasisini sürdürürken; önemli bir ismi ağırlayacak. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 4 Eylül'de Ankara'ya gelecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sisi'yi Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde resmi törenle karşılayacak. Ziyaretin başlıca gündemini "Gazze" oluşturacak. Sisi'nin bu ziyareti ise Türkiye ve Mısır için ilk olma özelliği taşıyor.
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