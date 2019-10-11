Milli Savunma Bakanlığı, 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini böyle duyurdu!

Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı, 3 gününde başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, fırtına obüslerin görüntüsünü paylaşarak 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık yaptığı açıklamada, "Bugün sabah saat 07.00’den itibaren Fırat’ın doğusundaki 25 hudut karakolumuza terör örgütü PKK/PYD-YPG tarafından yapılan taciz ateşlerine, kara ateş destek vasıtalarımızla karşılık verilmiş, toplam 16 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı. Böylece etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 358'e yükseldi.