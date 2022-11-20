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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın harekat merkezinde

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.11.2022 09:22
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu Pençe-Kılıç Harekatı'nı beraberindeki komutanlarla Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.
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