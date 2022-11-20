Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın harekat merkezinde

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu Pençe-Kılıç Harekatı'nı beraberindeki komutanlarla Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.