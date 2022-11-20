20 Kasım 2022, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın harekat merkezinde
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin tam isabetle vurulduğu Pençe-Kılıç Harekatı'nı beraberindeki komutanlarla Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.