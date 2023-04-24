Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan “dörtlü toplantı” açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran arasındaki dörtlü toplantının yarın Moskova'da gerçekleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Bakan Akar, "Türkiye-Rusya-Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı toplantıya yönelik hazırlıklarımız devam ediyor. Bu toplantının yarın Moskova'da icra edilmesi planlanıyor" ifadelerini kullandı.

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