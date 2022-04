Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşları Ben Wallace ve Lorenzo Guerini'den Ukrayna açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ev sahipliğinde İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace üçlü toplantıda bir araya geldi. Toplantı sonraı konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde daha fazla can kaybı olmaması, sivil kayıpların önlenmesi, insani durumun daha da kötüleşmemesi için bir an önce ateşkese ihtiyaç olduğunu da görüşmelerimizde ortaya koyduk" dedi. Akar ayrıca, Türkiye'nin Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü de desteklediğini söyledi. Ukrayna konusunda NATO'nun pozisyonunu tamamen desteklediklerini ifade eden Wallace, "Ukrayna'nın egemenliği, özgürlüğü ve toprak bütünlüğünün korunması ve saygı duyulması konularında hemfikiriz." diye konuştu. Lorenzo Guerini ise; "Bugün, Kramatorsk'a değinmeden geçmenin imkansız olduğuna inanıyorum. Dramatik görüntüler ve sivil kayıplar söz konusu. Bana göre bu insanlığa karşı suçtur." mesajını verdi.

İstanbul'daki toplantının sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Bakan Akar, İngiltere ve İtalya savunma bakanlarını Türkiye'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başladı.

Geçen sene İtalya'nın Sicilya Adası'nda üç bakan olarak bir araya geldiklerini hatırlatan Akar, "Daha önce yaptığımız toplantılarda olduğu gibi bu toplantıda da son derece faydalı ve yapıcı sonuçlar elde ettik. Ülkelerimiz arasındaki savunma güvenlik konularının yanı sıra savunma sanayii, askeri eğitim iş birliği ile dünya ve bölgemizdeki son gelişmelere ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Tüm görüşmelerimizde aynı anlayış birliği içinde olduğumuzu büyük bir memnuniyetle müşahede ettik." diye konuştu.

Görüşmelerde Ukrayna bağlamındaki gelişmelerin de ele alındığını aktaran Akar, şunları söyledi:

"Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü konusunda hemfikir olduğumuzu bir kez daha karşılıklı görüşmelerle teyit ettik. Ukrayna'nın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü de desteklediğimizi açıkça dile getirmeye devam ediyoruz. Şu anki durumu da yakinen takip ediyoruz. Ukrayna'daki son gelişmeler çerçevesinde daha fazla can kaybı olmaması, sivil kayıpların önlenmesi, insani durumun daha da kötüleşmemesi için bir an önce ateşkese ihtiyaç olduğunu da görüşmelerimizde ortaya koyduk. Bölgede huzur ve güvenin bir an önce tesisi ve buna bağlı olarak istikrarın sağlanabilmesi için ateşkesin şart olduğunu dile getiriyoruz. Ateşkesin sağlanmasıyla önümüzdeki dönemlerde diplomasi yolunun açılacağını ve diplomatik çalışmaların yapılabileceğini gündeme getirdik."

Toplantıya katılan ülkeler arasındaki askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayii konularındaki mevcut ilişkilerin artarak devam etmesine yönelik de görüşmelerde mutabık kaldıklarını aktaran Akar, "Biz bir taraftan ikili ilişkilerimiz çerçevesinde İtalya ve İngiltere ile çalışmalarımızı sürdürürken diğer taraftan da NATO üyesi ülkeler olarak NATO çerçevesindeki dayanışmanın, yakın iş birliği ve koordinasyonun da önemli olduğunu bu görüşmeler sırasında vurgulama fırsatı bulduk." ifadelerini kullandı.

Bakan Akar, sözlerinin sonunda bundan sonraki çalışmalarının da artan bir koordinasyonla devam edeceğini kaydetti.

İTALYA SAVUNMA BAKANI LORENZO GUERINI'NİN AÇIKLAMALARI

İstanbul'daki toplantının sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan İtalya Savunma Bakanı Guerini, önemli bir toplantıyı hayata geçirdiklerini belirtti.

İttifak üyeleri arasında sürekli diyalog ve güçlü uyum gerektiren bir aşamada gerçekleştirdikleri görüşmenin NATO ortakları arasında bunu değerlendirme fırsatını temsil ettiğini ifade eden Guerini, "Mevkidaşım Hulusi Akar'a bizi bu harikulade ortamda ağırladığı için, Ben Wallace'a da ortak ajandamızda yer alan Ukrayna krizi başta olmak üzere pek çok önemli konuyu değerlendirme fırsatı için teşekkür ederim." diye konuştu.

Ukrayna'daki gelişmelere de değinen Guerini, şunları söyledi:

"Bugün, Kramatorsk'a değinmeden geçmenin imkansız olduğuna inanıyorum. Dramatik görüntüler ve sivil kayıplar söz konusu. Bana göre bu insanlığa karşı suçtur. Ukrayna'da yaşananlar her birimiz için büyük endişe kaynağıdır. Uluslararası toplumun, Rus saldırganlığına yanıtı, hızlı, kararlı ve oy birliğiyle kınamak oldu. Ukrayna'nın direnişini desteklemeye devam etmeliyiz. Çünkü bir ulusu böylesine büyük bir acının kurbanı olarak yalnız bırakamayız. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumak için uluslararası hukuk çerçevesinde desteğimizi sürdürmeliyiz.

Mevkidaşlarıma ülkelerinin bu yöndeki çabaları için teşekkür etmek istiyorum. Bizler ateşkes ve samimi, şeffaf, adil şekilde müzakere edilecek bir barışı teşvik için diyaloğun her yolunu aramaya devam etmeliyiz. Bu noktada mevkidaşım Hulusi Akar vasıtasıyla Türkiye'ye son haftalarda bu yönde gerçekleştirdiği çabaları için teşekkür etmek istiyorum."

Görüşmede Akdeniz'in istikrarı için önemli olan Libya başta olmak üzere diğer konuları da ele aldıklarını ifade eden Guerini, Libya'daki sorunlara kalıcı, etkili ve geniş kapsamlı çözümün önemine değindi.

Libya'da olumlu gelişmeleri desteklemek üzere her türlü iş birliği ve koordinasyon yollarını bulmaya odaklandıklarını vurgulayan Guerini, "Türkiye, İtalya ve Birleşik Krallık, Atlantik İttifakı'nın önemli üyeleridir. Bu çalışma topluluğunun İttifak için de önemli bir araç olduğuna inanıyorum. Türkiye, Birleşik Krallık ve İtalya beraber istikrar ve barış yararına önemli roller oynayabilir. Bu akşamki görüşmeden de güçlenmiş bir iş birliği ruhu çıkıyor." dedi.

İNGİLTERE SAVUNMA BAKANI WALLACE

İngiltere Savunma Bakanı Wallace da NATO üyesi üç ülke olarak bugün dayanışma toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ukrayna konusunda NATO'nun pozisyonunu tamamen desteklediklerini ifade eden Wallace, "Ukrayna'nın egemenliği, özgürlüğü ve toprak bütünlüğünün korunması ve saygı duyulması konularında hemfikiriz." diye konuştu.

Ukrayna'da savaş suçlarını da içeren sivil nüfusa ve altyapıya yönelik saldırıları kınama konusunda birlik olduklarını aktaran Wallace, "Montrö'nün uygulanmasını sağlayarak Karadeniz'in sadece sınırı olan ülkeler değil, tüm ülkeler için güvenli ve özgür bir yer olması açısından Karadeniz'in koruyucusu Türkiye'nin rolünün farkındayız." dedi.

Wallace, gelecekte pek çok fırsat açacak yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret ederek, bir sonraki üçlü görüşmeyi dört gözle beklediğini dile getirdi.

Görüşmede, Libya'da kalıcı istikrarın sağlanması konusunu da ele aldıklarını belirten Wallace, tarihi eskiye uzanan ülkeler olarak Libya'nın kalkınması için yardım ettiklerini kaydetti.