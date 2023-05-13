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Milli Savunma Bakanı Akar A Haber’de! Türkiye'nin terörle etkin mücadelesi

A Haber
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Giriş: 13.05.2023 15:47
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de A Haber ekibinden Ertugrul Atabey Ok'a özel açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, “Temmuz 2015’ten beri 37 bin 843 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelede başa dönmek istemiyoruz.” dedi.
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