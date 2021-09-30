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Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! MGK gündeminde hangi konular var?

A Haber
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Giriş: 30.09.2021 09:01
Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda ulusal ve bölgesel güvenlik konuları ele alınacak. Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi, Afganistan planı ve terörle mücadele adımları toplantının ana gündem maddesi olacak. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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