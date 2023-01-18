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Milli gurur SİHA'lar kimlerin hedefinde?

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Giriş: 18.01.2023 22:57
Türkiye'nin dünya basınında geniş yankı bulan ve terörle mücadelede aktif rol alan yerli ve milli SİHA'lar bir kez daha hedef tahtasında. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Dokunacağız" diyerek hedef aldığı SİHA'lar geçmişte de çok sayıda CHP'li ve HDP'li isim tarafından eleştirilmişti. Yurt içi ve yurt dışında Türkiye karşıtı tutumlarıyla bilinen çok sayıda isim SİHA'lar hakkında konuştu. İşte o isimler ve Türkiye'nin yeni gurur kaynağı SİHA'lara yönelik çirkin söylemleri...
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