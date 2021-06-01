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Millete karşı entrika siyaseti! “Yeni 5’li çete” kim?

A Haber
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Giriş: 01.06.2021 15:05
Güncelleme:01.06.2021 15:20
Türkiye’ye yönelik yeni kumpasın düğmesine nereden basıldı? Türkiye’yi mafya üzerinden nasıl dizayn etmek istiyorlar? Muhalefet suç örgütlerinin Türkiye düşmanlığına neden ses çıkarmıyor? AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'ye yönelik yeni kumpasın düğmesine nereden basıldı? Türkiye'yi mafya üzerinden nasıl dizayn etmek istiyorlar? Muhalefet suç örgütlerinin Türkiye düşmanlığına neden ses çıkarmıyor? AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç, Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Adana Milletvekili Mehmet Şükrü Erdinç: Erken seçim talebiyle Türkiye'de, dışarıya karşı istikrarsızlık algısı oluşturuyorlar.

Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu: Bir iddia yeterli değildir. Şu ana kadar bir belge görmedik. Hukukun çok etkin bir şekilde rol alması gerektiğine inanıyorum.

Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç: Son günlerdeki tırmanışın nedeni 14 Haziran'da Erdoğan-Biden buluşmasıyla paraleldir.

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