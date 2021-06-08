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Millet İttifakı’nın "Şık" vekili! CHP ve İYİ Parti'nin HDP planı mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.06.2021 12:57
Güncelleme:08.06.2021 13:06
Türkiye İş Partisi Milletvekili Ahmet Şık "Bu devlet katil yıkmamız lazım." açıklamasını yapmış halkı sokağa çağırmıştı, ona destek CHP’den geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sezgin Tanrıkulu "Ahmet Şık canımızdır, dostumuzdur" açıklamasında bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 2018'de yaptığı bir paylaşımda, "Haksızlık ve hukuksuzluk insanlarımızın yıllarını çalıyor. Sn. Murat Sabuncu ve sn. Ahmet Şık aramıza hoşgeldiniz.” ifadelerin kullanmıştı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da kutuplaştırıcı bir dile başvurdu. Peki muhalefet siyasette neden hakaret ve nefret diline başvuruyor? Türkiye neden kutuplaştırılmak isteniyor? Muhalefet siyasette nefret dili ile neyi hedefliyor?  Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, Aydınlık gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel ve SETA Siyaset Araştırmaları Direktörü Nebi Miş değerlendirdi.
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