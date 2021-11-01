01 Kasım 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Millet İttifakında tezkere krizi! İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'ndan açıklama geldi

Millet İttifakında tezkere krizi! İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'ndan açıklama geldi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.11.2021 22:23
CHP, Suriye ve Irak tezkeresine PKK’nın siyasi kolu HDP ile birlikte 'Hayır' oyu için el kaldırdı. CHP bu tavrı ile tepki çekerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir skandala daha imza atarak Suriye tezkeresine 'Evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet anlamına geleceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na 'Evet' oyu veren ittifak ortağı İYİ Parti'den tepki geldi. Tepkiler sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak durumu toparlamaya çalışırken ilginç bir açıklama da İYİ Partili İsmail Tatlıoğlu'ndan geldi. Tatlıoğlu, "Gerek CHP gerek İYİ Parti gerek AK Parti gerek MHP, kalkan eller memleketin menfaati için kalkmıştır. 'Hayır' diyen CHP için söylenecek bir söz de, 'evet' diyen diğer partiler için söylenecek söz de siyasetteki ana çizgiye uymuyorsa doğru değildir. Zaman zaman bu tür açıklamalar olabilmektedir." ifadelerini kullandı.
Muhalefette ‘İhanet’ tartışması
Muhalefette ‘İhanet’ tartışması
İBB Başkanı’na sitem! Vicdani mi?
İBB Başkanı'na sitem! "Vicdani mi?"
CHP’li Atakum Belediyesinde büyük skandal
CHP'li Atakum Belediyesinde büyük skandal
Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanlığı vaka ve vefat sayılarını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca’dan 81 ile yeni nöbet talimatı
Sağlık Bakanı Koca'dan 81 ile yeni nöbet talimatı
Tarihi Ulu Camii UNESCO yol!
Tarihi Ulu Camii UNESCO yol!
6 şüpheli kaçacakları botu beklerken yakalandı
6 şüpheli kaçacakları botu beklerken yakalandı
Erdoğan Biden zirvesinin yankıları!
Erdoğan Biden zirvesinin yankıları!
Trafikte yağışla gelen tehlikeye dikkat!
Trafikte yağışla gelen tehlikeye dikkat!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Bakırköy Belediyesi’nde işçi eylemi
Bakırköy Belediyesi'nde işçi eylemi
Türkiye’yi açık açık tehdit etti!
Türkiye’yi açık açık tehdit etti!
Daha Fazla Video Göster