Millet İttifak’ında Anayasa krizi! CHP-HDP-İYİ Parti ve Saadet “Federasyon Anayasası” mı hazırladı?

Millet İttifakı'nın 2018’de seçim öncesi yeni bir Anayasa hazırlamak için toplantılar yaptığı ortaya çıkmıştı. Anayasa’nın değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddeleri bile değiştirmek için kolları sıvayan CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin üzerinde çalıştığı Anayasa taslağını A Haber yayınladı. Peki CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi neyi hedefliyor? “Federasyon Anayasası” mı hazırlandı? Kafalarda oluşan tüm soruların cevabını A Haber canlı yayınına bağlanan AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Celalettin Güvenç ile MHP Gaziantep milletvekili Sermet Atay verdi.

AK Parti Kahramanmaraş milletvekili Celalettin Güvenç'in açıklamaları:

Mızrak çuvala sığmıyor! Bu Millet İttifakı denilen ittifakın gizemli ama sonuçta karanlık ilişkilerinin yeni bir yönü ortaya çıkıyor. Tabi buradaki hedefi ve yapılan zamanlamayı çok iyi incelemek lazım. Hedefleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirip Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak.

Bu hedefe ulaşmak için CHP, İYİ Parti ve Saadet; terör örgütünün uzantısı olan HDP'ye payandalık yapıyor. İşte burada "taslak" dediğiniz kabulü mümkün olmayan paçavra niteliğindeki maddeleri yazıyorlar. Bu bir iddia değil gelinen noktada böyle bir çalışma yaptıkları gün gibi aşikar. Bunlar suçüstü yakalanmışlardır.

Ümit Özdağ bile bu işten 1 yıl sonra haberi olduğunu söylüyor. 2018'de amaçlarına ulaşamadılar ama yerel seçimlerde bu taslak denilen paçavrayla Kürt oylarını aldılar. İstanbul'da bugün bunun acısını çekiyor. Adana, Antalya bu acıyı çekiyor şu anda. Genel seçimde milletimizi bunlara geçit vermedi.

Buradaki maddelerini hiçbir geçerliliği yok bunun somut göstergesi şudur: Türkiye'deki muhalefet maalesef milli meseleleri bile iç politika malzemesi yapıyor. 'İktidarı yıpratabilir miyim?' amaç ve düşüncesiyle akla ziyan bu tür ilişkilere girmekte. Türkiye ciddi bir muhalefet sorunu vardır. Ben bu metinleri yazanlara soruyorum şimdi? Siz bunları yazarken ne aldınız. Aptalca bir metine Anayasa hukukçusu, Atatürkçü, Kemalist diyen isimler nasıl imza atar? Nasıl o masada bulunursunuz? Yazılanlar kabul edilebilir şeyler değildir.

MHP Gaziantep milletvekili Sermet Atay'ın açıklamaları:

"Aslında bu malumun ilanı oldu. 2018 yılında Millet İttifakı kurulduğunda bu ittifakın iyi niyetli olmadığını Genel Başkanımız Devlet Bahçeli birçok kez ifade etti. Bu ittifakın gizli şekilde HDP ile iş birliğini yaptığını söyledi. Bugün yaşananlar işte tüm bunların ilanı oldu. Gerçekler ortaya çıktı. Bunu ortaya çıkaran halihazırda bu partinin içinde vekil olan bir şahıs.

Bu şahıs normal biri değil ki…O partinin kurucularından biri.CHP'li İbrahim Kaloğlu'nun Ümiz Özdağ'a verdiği bir belgeyle bu ortaya çıkıyor. Bu belgede Türkiye'nin olmazsa olması ilk 3 madde değişiklikler yapılıyor.

2018'de seçimler ikinci tura kalsa bu taslağı topluma gösterip onlardan oy isteyeceksin. Sadece ve sadece Cumhur İttifakını yıkmak için bu iktidarı yıkmak için terör örgütünün uzantısı olan HDP ile iş birliği yapacaksın. İşte bunların hepsi ortaya çıktı. Türk halkı bunlara hak ettiği dersi mutlaka ve mutlaka sandıkta verecektir.

Bu taslağı incelediğinizde tamamıyla HDP'nin öngörüsü ile hazırlandığını anlayacaksınız. HDP ne istiyor? Güney Doğu'da özerlik istiyor. İşte burada bölgelere ayrılıyor. Bu parti eş cinselliğe özendiriyor. Bakıldığı zaman bu metinlerin içerisinde bu var.

Bunların tek amacı Cumhur İttifakı'nı yıkmak. Bu belge bir rezalet belgesidir. Bu belge bir şerefsizlik belgesidir. Bu belge bölücülüğün bayrağıdır."