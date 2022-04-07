07 Nisan 2022, Perşembe
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Millet İttifakı'nda 2023 seçimlerinde aday kim olacak? Onur Erim A Haber'de yorumladı
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan Siyaset Bilimci Onur Erim, Millet İttifakı'nda 2023 adaylığı konusunda yaşanan gelişmeleri paylaştı. Erim, ittifak içinde Akşener'in neyi talep ettiğini açıklarken, Meral Akşener'in bir taktik uyguladığını ifade etti. Peki Meral Akşener Millet İttifakı'nda hangi taktiği uyguluyor? İşte detaylar...