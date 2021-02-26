26 Şubat 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı! İşte o mesajlar

Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı! İşte o mesajlar

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.02.2021 10:36
Güncelleme:26.02.2021 10:37
Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü.. Türk ve dünya siyasetine damga vuran önemli bir isim olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı geldi. İstanbullular da, Başkan Erdoğan'ın yeni yaşını A Haber aracılığı ile kutladı.

Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü.. Türk ve dünya siyasetine damga vuran önemli bir isim olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı geldi. İstanbullular da, Başkan Erdoğan'ın yeni yaşını A Haber aracılığı ile kutladı.

Millet doğum gününü böyle kutladı MİLLET DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLADI

Başkan Erdoğanı arkadaşı anlattı BAŞKAN ERDOĞAN'I ARKADAŞI ANLATTI
Milletin adamı 67 yaşında MİLLETİN ADAMI 67 YAŞINDA
Gücünü milletten alan lider GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALAN LİDER
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Millet doğum gününü böyle kutladı
Millet doğum gününü böyle kutladı
Akaryakıt kaçakçılarına operasyon!
Akaryakıt kaçakçılarına operasyon!
Firari FETÖ'cü yurt dışına kaçarken yakalandı
Firari FETÖ'cü yurt dışına kaçarken yakalandı
İyi ki doğdun...
"İyi ki doğdun..."
Bakan Akar'dan şehit ailelerine ziyaret
Bakan Akar'dan şehit ailelerine ziyaret
Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki güç kim?
Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki güç kim?
Konyalı minikler Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
Konyalı minikler Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü bu video ile kutladı
İletişim Başkanı Altun, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü bu video ile kutladı
Ermenistan'daki darbe girişiminin arkasında hangi ülke var?
Ermenistan'daki darbe girişiminin arkasında hangi ülke var?
Paşinyan kendi sonunu hazırladı
"Paşinyan kendi sonunu hazırladı"
AK Parti'den Başkan Erdoğan için doğum günü sürprizi!
AK Parti'den Başkan Erdoğan için doğum günü sürprizi!
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Daha Fazla Video Göster