Millet Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı! İşte o mesajlar

Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü.. Türk ve dünya siyasetine damga vuran önemli bir isim olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı geldi. İstanbullular da, Başkan Erdoğan'ın yeni yaşını A Haber aracılığı ile kutladı.

Milletin adamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. yaş günü.. Türk ve dünya siyasetine damga vuran önemli bir isim olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Türkiye'nin birçok noktasından doğum günü mesajı geldi. İstanbullular da, Başkan Erdoğan'ın yeni yaşını A Haber aracılığı ile kutladı.