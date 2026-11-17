Nefes kesen maçta 90+5 şoku! Kazakistan C Ligi'ne veda etti, Slovakya zirvede bitirdi

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 3. Grup mücadelesinde Kazakistan ile Uluslar B Ligi'ne yükselmeyi daha önce garantileyen Slovakya kozlarını paylaştı. Büyük heyecana sahne olan ve 90+5. dakikada gelen golle 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından iki takım da sahadan birer puanla ayrılırken, 12 puana ulaşan Slovakya grubunu lider tamamladı; 3 puanla 4. sırada kalan Kazakistan ise D Ligi'ne düşerek C Ligi'ne veda etti.